"Существует два Порошенко": Зеленский объяснил ошибочность избрания Порошенко президентом в 2014 году

Кандидат в президенты сравнил все обещания Порошенко с его настоящими действиями и поступками.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сделала ошибку, избрав президентом Петра Порошенко в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время публичных дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

"Вы знаете, я стою сейчас на этой сцене - мог ли я когда-то представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и беспрекословно избрали президентом Украины в 2014 году, и что самое интересное, я сам был за господина Порошенко. Это правда, но я ошибся", - заявил Зеленский.

"Мы ошиблись. Скажу вам откровенно: могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет наше выживать?" - подчеркнул он.

На этих словах присутствующие на стадионе скандировали "Ганьба!".

"Могли ли мы тогда представить, что ваше "я закончу войну за две недели" станет нашим Иловайском и Дебальцевым? Могли ли мы тогда с вами представить, что его обогащение людей станет обогащением лишь "его людей"? Могли ли мы с вами тогда представить, что Революцией достоинства воспользуются негодяи? " - отметил Зеленский.

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"Я объясню, почему мы ошиблись. Большая ошибка почему ... Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого. Это правда, потому что существует два Порошенко", - добавил он.

"Первый - прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист, во всем разбирается. Он обычно появляется тогда, когда есть камеры, а потом, когда камеры выключаются, появляется другой, такой себе Петр другой", - сказал Зеленский.

"Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: "Путин, я тебе покажу!", а другой - тихонько с господином Медведчуком передает приветики в Москву", - подчеркнул он.

"Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а другой тихонько делает Роттердам + ... Первый говорит, я открываю школу, а другой - постоянно тихонько открывает магазины Рошен", - заявил Зеленский.

"Первый открывает аж 12 км дороги, а другой закрывает дело Насирова. Первый Петр Порошенко говорит: я бизнес передам в слепой траст, а другой увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Скажите мне пожалуйста, так может давайте бюджет Украины передадим в слепой траст? Может оно нормально работает"", - подчеркнул он.

"Первый говорит нам - доллар будет по 10, а другой делает по 30 Поэтому, господин Порошенко, я здесь, я здесь со своей командой", - добавил Зеленский.