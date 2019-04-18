Политолог оценил шансы Порошенко на победу во втором туре

По мнению эксперта, команда пока еще действующего президента совершила слишком много ошибок и потратила слишком много времени.

Известный политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев попытался смоделировать ситуацию, при которой Петру Порошенко удастся обойти Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины 2019.

"Один американский сенатор сказал: "Для того, чтобы я проиграл выборы, нужно, чтобы утром я проснулся в постели либо с мертвой девицей, либо с живым парнем". То же самое сейчас можно сказать и о Зеленском. Даже если Владимир Александрович отчебучит нечто эдакое, это не изменит позицию людей кардинально. Разрыв в 30-40% – это некомпенсируемый разрыв, тем более, за пять дней до выборов. Некоторые "порохоботы" сейчас пытаются вбросить тезис о том, что рейтинг Зеленского упал. Он может упасть на 5-10%, но разрыв в 30-40% не компенсируется никакими фальсификациями", - высказался он во время чата на "Главреде".

По мнению Золотарева, Петр Порошенко и его окружение могли бы претендовать на победу в выборах - но критически затянули с изменениями и потратили много времени зря.

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"Порошенко мог бы выиграть выборы, если бы все то, что он делает сейчас, он делал бы год назад. Это был бы действительно новый Порошенко, который бы показал, что все понял и осознал. Только "осознавать" нужно было не за три недели до второго тура выборов, а за 9-12 месяцев. Тогда у него был бы подавляющий шанс эти выборы выиграть. Обладая теми ресурсами, которые мы видим у Порошенко, у него были все возможности выиграть выборы, но все нужно было делать в свое время. Порошенко красиво говорит, но за пять лет люди устали от его краснобайства. И в целом, в Украине произошла девальвация слова. Люди уже не верят никаким красивым словам и обещаниям. Артистов разговорного жанра у нас в Верховной Раде хватает "выше крыши", - полагает он.

Причем Золотарев указал, какие конкретные ошибки и упущения допустил пока еще действующий президент в своей политике.

"Люди теперь верят только действиям политика вокруг той или иной темы или конфликта. Так, например, еще год назад нужно было увольнять Супрун. Также нужно было увольнять Вятровича – не потому что он борец за национальную память, а потому что он превратился в фактор, осложняющий украино-польские отношения. И есть прямая политическая целесообразность дать этому субъекту "коленом под зад", исходя из сугубо государственнических и патриотических соображений. Потому что человек, который ради личных амбиций устраивает дефолт в отношениях с одним из ключевых "адвокатов Украины" в Евросоюзе, не должен находиться на официальной государственной должности. Нужно было уволить того же Семочко еще осенью прошлого года, когда только начался этот скандал. Нужно было дать по рукам тому же Демчине в СБУ. Он превратился в жупел для украинских айтишников, которые массово эмигрируют в Польшу благодаря интересу СБУ к шкурным вопросам и IТ-бизнесу. Это же вредительская деятельность. Но – Петра Алексеевича все устраивало. А теперь уже, как говорится, поздно пить Боржоми, когда почки отказали", - подытожил он.

Напомним, ранее Золотарев рассказал, какое влияние окажут на результаты выборов президента Украины 2019 дебаты Зеленского и Порошенко.