Политолог рассказал, как повлияют на результаты выборов президента дебаты Зеленского и Порошенко

По мнению эксперта, вся история с предвыборными дебатами - хороший показатель карнавализации украинской политики.

Известный политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность того, что чехарда и катавасия вокруг дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в канун второго тура выборов президента Украины всерьез добавит кому-нибудь из них голосов.

Об этом сообщает "Главред".

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"Вся история с предвыборными дебатами - это карнавализация украинской политики. Дебаты превратились в политическую технологию. И от такой игры не выиграет ни Порошенко, ни Зеленский. Они останутся с тем, что у них и так сейчас. Если дебаты таки состоятся 19 апреля, они ни на что не повлияют. Те, кто собирались идти голосовать за Зеленского, останутся при своем мнении и проголосуют против Порошенко. Те, кто за Порошенко, даже если Петр Алексеевич проигрывает дебаты, позицию не изменят", - высказался он.

По мнению Золотарева, возня вокруг дебатов может сказаться на результате второго тура выборов президента Украины только в негативном ключе.

"Но эта история с дебатами может негативно сказаться на проценте тех, кто придет на выборы. Процент явки от дискредитации избирательного процесса всегда снижается", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, которые должны состояться 19 апреля на НСК «Олимпийский».