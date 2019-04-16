Компания "Довира Аутдор" назвала борды "Конец" с Порошенко провокацией и приступила к их ликвидации

Рекламная компания «Довира Аутдор» заявила, что борды «Конец» с Порошенко появились незаконно и без ее согласия.

Оператор наружной рекламы «Довира Аутдор» объяснил ситуацию с биллбордами с надписью «Конец» в стилистике предвыборной кампании действующего президента Петра Порошенко.

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Как говорится в заявлении оператора, появление таких бордов является провокацией и «Довира Аутдор» самостоятельно ликвидирует их незаконное размещение.

«14 апреля 2019 года оператор наружной рекламы «Довира Аутдор» обнаружил на части принадлежащих компании рекламоносителях незаконно размещенную рекламу с использованием стилистики, похожей на рекламную кампанию кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко. Мы заявляем, что это спланированная провокация, размещение рекламных макетов было проведено незаконным образом, без нашего ведома и участия. По нашему мнению, цель такой акции – умышленная дезинформация и манипуляция общественным мнением», – говорится в заявлении. На данном этапе «Довира Аутдор» самостоятельно ликвидирует незаконное размещение.

«К сожалению, СМИ, подхватив и опубликовав обвинения Олега Медведева, спикера штаба Петра Порошенко, в умышленном размещении этой рекламы нашей компанией, не обратились к нам за комментарием. Мы не исключаем, что эта провокация может быть связана с тем, что на прошлой неделе мы отказали в размещении рекламы с использованием изображения Порошенко и Путина на наших рекламоносителях, так как она нарушает закон», - сказал генеральный директор «Довира Аутдор» Александр Сытник.

«Довира Аутдор» рассчитывает, что официальное заявление прояснит для СМИ ситуацию. В компании также отметили, что уже предоставили всю необходимую информацию представителям Министерства внутренних дел и открыты к комментариям.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в ряде украинских городов начали появляться новые рекламные борды, похожие по стилистике на предвыборную кампанию действующего президента Петра Порошенко, с надписью "Конец".