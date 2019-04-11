Россия разведывала возможности украинской киберзащиты в ночь после выборов – Аваков

По словам главы МВД, проведение честных выборов является вопросом национальной безопасности.

В ночь подсчета голосов после первого тура президентских выборов 31 марта специалисты по кибербезопасности зафиксировали попытки кибератак из России на связанные с избирательным процессом украинские системы.

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Как сообщает ТСН, об этом во время Киевского форума безопасности заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы дали нашим соседям не так много возможностей с технической стороны вмешиваться в избирательный процесс. Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу систему из-за киберугроз. Это были не массированные атаки. Они разведывали возможности наших систем. Но они у нас надежные, здесь можно поблагодарить коллег из Госспецсвязи, СБУ и киберполиции", - подчеркнул министр.

По словам Авакова, проведение честных выборов является вопросом национальной безопасности, поскольку махинации могут спровоцировать массовые протесты.

"Тогда бы начался переходный хаос. Это бы в очередной раз ослабило Украину. Тут бы Россия точно вмешалась. Поэтому надо проводить выборы так, чтобы Россия не могла совершить ни одну свою провокацию", - отметил он.

В ходе обсуждения бывший заместитель государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер рассказал, что западные страны фиксировали манипуляции, которые пытались воплотить в Украине, но государство справилось с вызовами.

"Мы много уроков вынесли из вашего опыта. Из того, как вы предотвращали вмешательство со стороны России. Вы имеете большой опыт на Донбассе и в Крыму, но сейчас вы доказали, что у вас и здесь большой опыт", - подчеркнул Крамер.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что в ходе первого тура выборов 2019 украинские правоохранители зафиксировали попытки атаки на сервер Центральной избирательной комиссии (ЦИК).