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Нацполиция усилила охрану Зеленского

20:37, 11 апреля 2019
Выборы 2019
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Зеленскому усилили охрану / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского.

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Об этом глава МВД сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - заявил Аваков.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к Министерству внутренних дел Украины относительно предоставления ему охраны перед вторым туром выборов.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский#Арсен Аваков