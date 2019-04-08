Зеленский попросил МВД предоставить ему охрану перед вторым туром выборов

До первого тура выборов МВД осуществляло охрану девяти кандидатов на пост президента Украины.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился в Министерство внутренних дел Украины относительно предоставления ему охраны перед вторым туром выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге в Киеве.

«Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану девяти кандидатов на пост президента Украины», - отметил Варченко.

«Сейчас относительно такой охраны обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года.