"Сколько можно поливать грязью человека?": мать Зеленского заявила, что Порошенко уничтожает ее сына (видео)

Женщина заверила, что Зеленский идет в политику не ради денег.

Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма пожаловалась на то, что ее сына безосновательно поливают грязью.

Свое мнение женщина озвучила в комментарии "Громадському". "Я сейчас заболела и с этими выборами чувствую себя так плохо. И уже эту грязь не могу слышать... Мы с мужем не можем это переносить. Он — порядочный честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом, деньги. Это же он не крал. Скажите, сколько можно поливать грязью человека?.. Ну, вы мне ответьте! По этим всем каналам одну грязь только льют! Ну, выгодно это, я считаю, Порошенко... Так он же просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека! Разве так можно себя вести?", — возмутилась мама Зеленского.

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Кроме того, она заверяет, что ее сын имеет четкое представление о будущем нашей страны.

"Во-первых, он хочет, чтобы закончилась война. Ну, это же невозможно, чтобы столько детей в Украине погибло! Не в силах это продолжать, сколько ж оно может продолжаться, эта грязь?! Он окончил школу с двумя четверками, институт. Он же юрист по образованию, а не артист. Он юрист! Неужели вы его считаете таким дебилом и дураком? Он всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. Можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать?", — возмутилась мать кандидата в президенты.

Женщина заверила, что Зеленский идет в политику не ради денег.

"Ему не нужны деньги, поверьте. Как президент он будет получать меньше, чем он получает. Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, чтоб молодежь была на местах. Деньги ему не надо, он обеспеченный человек... Просто он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. Пенсию получат, а лекарства не могут купить... Коррупция за коррупцией! Понабивал все карманы себе этими деньгами и все, что творится, это ужас, какой-то кошмар!", — подытожила мать Зеленского.

Ранее сообщалось, что в первом туре выборов президента Украины победителем почти во всех регионах, за исключением западного, стал шоумен Владимир Зеленский.