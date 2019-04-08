Назван единственный регион Украины, где Зеленский не стал победителем первого тура

Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах, за исключением самой старшей - избирателей за 60 лет.

В первом туре выборов президента Украины победителем почти во всех регионах, за исключением западного, стал шоумен Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, представленные на пресс-конференции на тему: «Кто за кого проголосовал: демографические результаты Национального экзит-пола`2019».

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«В западном регионе первое место занял Петр Порошенко (25,5%), а уж дальше - Владимир Зеленский (22%), Юлия Тимошенко (18%), Анатолий Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%). В центральном регионе лидирует Зеленский (28,5%), далее следуют Порошенко (19,5%), Тимошенко (17%), Игорь Смешко (10%). На юге лидерство Зеленского впечатляюще - 42%, на втором месте - Юрий Бойко (15%), далее следуют Порошенко (11%), Тимошенко (9,5%), Александр Вилкул (8%). На востоке лидером также является Зеленский (31%), но от него незначительно отстает Бойко (27%), далее следуют - Вилкул (10%), Порошенко (10%), Тимошенко (7%)», - говорится в результатах экзит пола.

Согласно опросу, в населенных пунктах разного типа первенство имеет Зеленский, особенно в городах с населением от 100 000 жителей (39%), меньше - в селах (27%).

«В областных центрах больше всего голосов собрал Зеленский (31,5%), далее следуют Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко и Гриценко (по 8%). А вот Тимошенко свой лучший результат получила в селах (19%), несколько обойдя Порошенко (18%)», - отмечается в результатах опроса.

Относительно выбора мужчин и женщин, то различия в общем незначительны: и мужчины, и женщины в равной степени предпочли Зеленского (31%), а вот Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин), Тимошенко - наоборот женщины (15% женщин и 13% мужчин).

Кроме того, как отмечается, Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах, за исключением самой старшей – избирателей за 60 лет.

«В группе молодых, 18-29 лет, за Зеленского проголосовали 57% избирателей, за Порошенко - 14%, Тимошенко - 7%, Гриценко - 5%. В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером (45%), далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%), Бойко (4,6%). Избиратели 40-49 лет: Зеленский - 36%, Порошенко (18,5%), Тимошенко (12%), Гриценко (8%), Бойко (7,6%), Смешко (5,5%). И только в группе старших избирателей Зеленский либо на равных с другими кандидатами, либо им уступает», - отмечается в результатах опроса.

Кроме того, как показал опрос, Зеленский является лидером во всех образовательных группах, особенно среди избирателей с неоконченным высшим образованием (студентов), а самое меньшее его преимущество в группе избирателей с неоконченным средним образованием.

Национальный экзит-пол 31 марта, в день выборов президента, проводили Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.