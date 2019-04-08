Порошенко может прийти к Зеленскому на стадион 19 апреля, но уже нашел причину отказаться

При этом Медведев добавил, что в силе остается предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко 19 апреля придет на официальные дебаты в студию «Общественного телевидения», и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сказал во время брифинга.

«Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на «Общественном телевидении». И требование закона является приоритетным. Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента», - заявил он.

По словам Медведева, Порошенко «достаточно гибкий» относительно формата дебатов не ради кандидата-оппонента.

При этом он добавил, что в силе остается предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

Зеленский отметил, что дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

После этого председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сказал, что президент Петр Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал Зеленский.