Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля на "Олимпийском" (видео)

Об этом Порошенко заявил в эфире одного из телеканалов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Украина».

"14 апреля, в следующее воскресенье, я, на Республиканском стадионе (НСК" Олимпийский "- ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте НСК "Олимпийский".

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб". Порошенко сдал кровь, мочу и волосы на содержание алкоголя и наркотиков в медицинском центре НСК «Олимпийский» четырем медицинским учреждениям столицы.