Зеленский записал очередное видеообращение - хочет на дебаты 19 апреля

Кандидат в президенты призвал писать ему в комментариях вопросы, которые стоит задать Порошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал дату, в которую хочет провести дебаты с Петром Порошенко. Шоумен планирует встретиться с действующим президентом 19 апреля.

Свое видеообращение Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

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"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко. Я смогу задать ему любой вопрос. Например: Когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?", - сказал Зеленский.

Кандидат в президенты также призвал писать ему в комментариях вопросы, которые стоит задать Порошенко.

Отметим, что ранее Петр Порошенко заявил, что "ждет" Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля.

«Если он выбрал и в любом другом месте отказывается проводить дебаты, я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский» - УНИАН), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19.00 или 20.00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю и зрителей, как и хотел господин Зеленский, я приглашаю все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как хотел Владимир Зеленский», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Действующий глава государства отметил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.