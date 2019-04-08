Стало известно, когда будут результаты экзит-пола второго тура выборов президента

В частности, первая подача будет в 20 часов по состоянию на 18.00. Второй экзит-пол будет в 22 часа.

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине появятся в 20.00 21 апреля.

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Об этом на брифинге сказала директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает Украинская правда. "Расписание будет таким же, как и было. В 14 часов мы собираем журналистов и будем рассказывать как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20 часов по состоянию на 18.00. Второй экзит-пол будет в 22 часа", - рассказала Бекешкина.

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов, которые состоялись 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).

В настоящее время между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов. Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленский пригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля. У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля. В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Общественного" вечером 19 апреля.