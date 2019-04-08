Официальные дебаты между Порошенко и Зеленским могут пройти только в студии "Суспільного" - ЦИК

Деньги на проведение дебатов заложены в государственный бюджет.

Официальные дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут проходить только в студии телеканала "Суспільний".

Это норма закреплена в постановлении Центральной избирательной комиссии № 472 от 5 мая 2014 года, сообщила глава ведомства Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

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По ее словам, в документе указан адрес места проведения дебатов – ул. Юрия Ильенко, 42. По этому адресу находится студия "Суспільного".

"Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые обязательно должны быть проведены в соответствии с законодательством", - сказала Слипачук.

Она также отметила, что официальные дебаты проводятся за счет средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Эти средства были заложены в бюджет еще в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Действующий глава государства отметил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.