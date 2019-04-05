На "Олимпийском" озвучили свою позицию относительно дебатов Порошенко и Зеленского

НСК "Олимпийский" имеет все возможности для проведения дебатов и ждет официальную заявку до 17 апреля.

НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для проведения дебатов кандидатов в президенты и ждет официальную заявку на их проведение до 17 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального директора по административной работе государственного предприятия НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов сообщил журналистам после сдачи кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК "Олимпийский".

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"Что касается запросов - во-первых, до сих пор мы не получили ни одного официального обращения о проведении дебатов на НСК "Олимпийский". Ни от Центральной избирательной комиссии, ни от Общественного телевидения, как организаторов дебатов по законодательству, запросов не поступало», - заявил он.

По словам Анисимова, пока стоимость проведения дебатов определить невозможно, поскольку нет технического задания по их проведению.

"НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты, если будет принято решение на высшем уровне", - подчеркнул он.

Заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" отметил, что, если поступит заявка с техническим заданием, будет проведена встреча с представителями ЦИК, Общественного телевидения и штабов кандидатов в президенты для определения технических условий и требований к проведению дебатов. "Исходя из этого, будут приняты решения по технической поддержке, охране, обеспечению безопасности на НСК "Олимпийский". Важный вопрос - это будет со зрителями, или нет", - сказал Анисимов.

Отвечая на вопрос, в какой срок должен поступить официальная заявка на проведение дебатов, чтобы НСК "Олимпийский" успел подготовиться к их проведению, он сказал: «Желательно, до 17 апреля, чтобы хотя бы два дня было (на подготовку)».

Также Анисимов добавил, что на 19 апреля (предложенный день для проведения дебатов - УНИАН) на стадионе пока не запланировано проведение никаких мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь, в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию. 5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".