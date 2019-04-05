Аваков рассказал о проблеме "аномальных участков" на выборах

Министр привел пример одного участка, где была изъята документация и выявлено расхождение в цифрах в пользу одного из кандидатов.

Полиция в целом очень хорошо отработала на обеспечении свободного и законного проведения голосования в первом туре президентских выборов 31 марта, однако такой результат лишь повышает планку для правоохранителей на будущее.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает ТСН.

"Мы видим сейчас по итогам голосования так называемые аномальные участки. Когда, казалось бы, два участка, дверь в дверь, в 20 метрах друг от друга, а разница в них за одного из кандидатов – плюс 30 процентов", - заявил он. "Такие ситуации есть, и по большому счету, это – позор. Особенно, когда это происходит в Донецкой области", - добавил Аваков.

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Министр привел пример одного участка, где была изъята документация и выявлено расхождение в цифрах в пользу кандидата Порошенко. "На нескольких протоколах за кандидата Порошенко было 13, за кандидата Бойко было 330, а в итоговом протоколе это поменялось местами", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что на других "аномальных" участках срабатывает или "карусель", или "массовые вбросы". "Мы зафиксировали несколько таких ситуаций, когда бюллетени вбрасывались пачкой, и люди задерживались", - отметил Аваков.

Со слов министра, такие и другие нарушения происходили преимущественно в Донецкой области, но такие же участки есть на Львовщине. "И по ним сейчас достаточно много уголовных производств. И вот с одной стороны я вам говорю, что выборы прошли спокойно и хорошо, а с другой у нас за день голосования 60 уголовных производств", - подытожил руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%.