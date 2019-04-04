ЦИК получила оригиналы протоколов из 188 избирательных округов

После перерыва в заседании ЦИК приняла на обработку протоколы об итогах голосования еще 23 окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 апреля приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 188 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как сообщила пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании ЦИК приняла протоколы от окружных избирательных комиссий еще из 23 территориальных округов.

Так, документы предоставлены из округов №65, №66, №67 (Житомирская область), №69 (Закарпатская область), №74 (Запорожская область), №84, №88 (Ивано-Франковская область), №98 (Киевская область), №103 (Кировоградская область), №115, №120, №125 (Львовская область), №128, №129, №130 (Николаевская область), №138, №139 (Одесская область), №170, №177 (Харьковская область), №189, №192 (Хмельницкая область), №218, №223 (Киев).

Также комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий территориальных округов №25, №29, №212, №180.

Кроме того, во время заседания была установлена необходимость обязать окружные избирательные комиссии территориальных округов №21, №40, №78, №96, №119, №153, №210, №217 составить уточненные протоколы и представить их в ЦИК.

Также ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 42 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.

Поэтому, по состоянию на 4 апреля ЦИК приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 73 заграничных избирательных участков.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10.00 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.