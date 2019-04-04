Центризбирком получил оригиналы протоколов из 163 избирательных округов

Сегодня на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще из 52 территориальных округов.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 163 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще из 52 территориальных округов.

Так, документы предоставлены из округов № 107, 113, 114 (Луганская область), № 127, 131, 132 (Николаевская), №49 (Донецкая), № 68, 70, 71, 73 (Закарпатская), №201, 202 (Черновицкая), № 27 (Днепропетровска), № 161, 162 (Сумская), № 83, 86 (Ивано-Франковска), № 117, 118, 121, 124 (Львовская), № 141, 142 (Одесская), № 11, 12, 13, 16, 18 (Винницкая), № 145 (Полтавская), № 97 (Киевская), № 182, 184 (Херсонская), № 19, 20 (Волынская), № 195, 196, 199 (Черкасская), № 206, 207, 208, 209 (Черниговская), № 75, 78, 80, 81, 82 (Запорожская), № 64 (Житомирская), № 99 (Кировоградская), № 166 (Тернопольская), № 156 (Ривненская), № 191 (Хмельницкая), № 171 (Харьковская), а также уточненные протоколы от ОИК терокругов № 26 (Днепропетровска), № 149 (Полтавская),

Кроме того, во время заседания была установлена необходимость обязать окружные избирательные комиссии № 59, 60, 90, 93, 102, 190 составить уточненные протоколы и представить их в ЦИК.

В ЦИК также поступили протоколы из нескольких участков заграничного избирательного округа.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Таким образом, на 14.45 4 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от окружных избирательных комиссий 163 территориальных избирательных округов.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.