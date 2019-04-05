Второй тур выборов 2019: как и когда сменить место голосования

Сменить место голосования можно до 15 апреля включительно.

Перед вторым туром президентских выборов украинцам, которые хотят проголосовать не по месту прописки, нужно будет подать документы для смены места голосования, даже если перед первым туром эта процедура уже была пройдена.

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Несмотря на то, что в Центральной избирательной комиссии уже заявили, что второму туру быть, подать документы можно будет только после официального объявления ЦИКом результатов первого тура.

Если перед первым туром для смены места голосования было целых три месяца, то в этот раз сроки ограничены, так как принимать документы будут до 15 апреля включительно.

Напомним, накануне первого тура в киевских РГА образовались огромные очереди из-за того, что желающие сменить место голосования ринулись подавать документы в последние дни.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.