Слезы и 7 часов в очереди: киевские РГА не справляются с потоком желающих сменить место голосования на выборах

На момент начала работы РГА очереди уже составляют несколько десятков человек.

В столичных районных государственных администрациях образовались огромные очереди из желающих сменить место голосования на президентских выборах.

Срок подачи заявлений о смене избирательного участка заканчивается 25 марта.

В соцсетях люди жалуются, что проводят в очередях по несколько часов. В некоторых РГА очереди на столько большие, что люди стоят на улице.

"Я, как и около 70 человек до меня, приехала написать такое заявление. Оказалось, что подача заявлений - реинкарнация очередей за биопаспортами в 2017 году: люди, чтобы попасть сюда к открытию, приезжают занять очередь на 2-3 часа раньше, а некоторые еще потом проводят в ожидании и по полдня. Подать документы можно в двух кабинетах. В большинстве своем, эта очередь состоит из переселенцев и тех, кто живет не по прописке. Чтобы сэкономить время, люди наобум заполняют необходимые им бланки, которые заботливо разложены стопками - о временной смене места голосования, изменении номера в Реестре избирателей, внесении и изменении данных в этот реестр. Наобум, потому что ни для одного из этих бланков нет образца заполнения", - написала в Facebook Анастасия Кучкина, которая пыталась подать документы в Соломенскую РГА.

Там же побывал и прописанный в Луганске Юрий Кривенко, который уже 12 лет живет в Киеве. По его словам, у некоторых людей сдают нервы, кто-то даже плачет.

"Хочу воспользоваться своим правом голоса. Прописан в Луганске, хоть и живу в Киеве 12 лет. Приехал по месту фактического проживания - в Соломенский РГА. В кабинете 324 работает несколько рабочих, но говорят, что сейчас только один человек принимает документы. В кабинет очередь, стоит примерно по 70 человек. Пообщался с теми, кто стоит в очереди у входа в кабинет, говорят, что стоят с 9 утра. Когда пришли, очередь уже была около 80 человек. Документы начинают принимать с 9 утра. У людей в руках - паспорт и его копия, говорят, что без нее не будет дела. Интересно, что о копии никто не предупреждал, но есть возможность воспользоваться ксероксом у кабинета", - написал он на своей странице.

Огромные очереди наблюдаются и под РГА в Шевченковском районе Киева. Там десятки людей стоят в очереди на улице, чтоб просто зайти в помещение.

В Подольском районе люди тоже часами стоят в очередях. Среди людей расходятся слухи, якобы власти специально не дают людям сменить место голосования, чтоб затем фальсифицировать результаты выборов.

В течении вчерашнего дня места для голосования изменили 27 тысяч граждан по всей Украине, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, на смену места голосования у украинцев было 3 месяца.