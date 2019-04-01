В первом туре президентских выборов не хватало настоящих дебатов - международные наблюдатели

Наблюдатели заявили, что большинство из 39 кандидатов не проводили никаких агитационных мероприятий, чем породили сомнения в их истинных намерениях принять участие в выборах.

В первом туре выборов президента Украины не хватало настоящих политических дебатов между кандидатами на пост главы государства.

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Об этом говорится в общих предварительных выводах и результатах Международной миссии по наблюдению за выборами президента Украины (в которую вошли Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Парламентская ассамблея НАТО (ПА НАТО) и делегация Европейского Парламента).

«В целом кампания проходила мирно и конкурентно, кандидаты могли проводить агитацию открыто и без чрезмерных ограничений. Избирателям был предложен большой выбор среди кандидатов, но не хватало настоящих политических дебатов между участниками избирательной гонки», - заявили наблюдатели.

«Большинство из 39 кандидатов не проводили никаких агитационных мероприятий, что породило сомнения в их истинных намерениях принять участие в выборах. Некоторые кандидаты активно организовывали агитационные мероприятия, проводя кампанию на территории всей страны», - отмечается в выводах.

Также отмечается, что самыми активными в своей избирательной агитации были действующий президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Действующий президент осуществлял поездки по стране в своем официальном качестве. Появления действующего президента на публике размывали границу между его официальной должности и ролью кандидата в президенты, что противоречит пункту 5.4 Документа Копенгагенского совещания ОБСЕ 1990 года. Владимир Зеленский не провел ни одной классической встречи с избирателями, полагаясь на свои телевизионные и концертные выступления в качестве актера и юмориста», - отметили наблюдатели.

«Использование программ социальной помощи, повышение заработной платы и выплата премий, а также другие финансовые поощрения в качестве средств избирательной агитации были предметом широко распространенных обвинений, которые выдвигались против действующего президента. Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ наблюдала и получала сообщения о случаях злоупотребления государственными ресурсами несколькими кандидатами на национальном и местном уровнях», - говорится в выводах.

Кроме того, международные наблюдатели «замечали и получали информацию о систематической практике вмешательства государственными институтами и их служащими в ход кампании, преимущественно действующим президентом».

В миссии БДИПЧ наблюдали признаки подкупа избирателей и получили большое количество достоверных сообщений об этом со всей страны.