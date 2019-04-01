Отсутствие наблюдателей из РФ на выборах в Украине не влияет на легитимность мониторинга - ОБСЕ

В ОБСЕ выразили сожаление, что конфликт привел к отказу Украины предоставить аккредитацию российским наблюдателям.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва убежден, что отсутствие российских наблюдателей на выборах в Украине не влияет на легитимность мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Канерва сказал на пресс-конференции в Киеве, давая предварительную оценку о проведенных выборах президента в Украине, в соответствии с наблюдением Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского Парламента (ЕП).

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«Исключение противоречит одному из наших Копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участницы ОБСЕ приглашают друг друга для наблюдения за национальными выборами. Вызывает сожаление тот факт, что конфликт привел к ситуации, когда страна вынуждена приостановить воплощение обязательства ОБСЕ в отношении другой страны», - заявил Канерва.

«Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо влияния на легитимность нашего наблюдения», - подчеркнул он и отметил, что надо учитывать необычно огромное количество международных наблюдателей, около тысячи, участвовавших в мониторинге за выборами в Украине.