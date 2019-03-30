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В Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами

08:57, 30 марта 2019
Выборы 2019
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Сегодня в Украине запрещена агитация за кандидатов в президенты / фото УНИАН

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Согласно Закону Украины "О выборах президента Украины", в последние сутки перед выборами запрещено проведение встреч с избирателями, митингов, демонстраций или пикетов, проведение дебатов и пресс-конференций относительно предвыборных программ.

Также запрещены любые проявления политической рекламы в средствах массовой информации или на внешних носителях, а также распространение агитационных материалов.

"Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - отмечается в статье 57 закона "О выборах президента Украины".

Как сообщал УНИАН, выборы президента Украины состоятся в воскресенье 31 марта. Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты. Также отметим, что Нацполиция уже перешла на усиленный режим.

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Теги: #выборы президента Украины 2019