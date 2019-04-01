Генсек НАТО не стал комментировать результат Зеленского в первом туре выборов

Столтенберг отметил, что важно, что эти президентские выборы проводились справедливо и свободно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать результат шоумена Владимира Зеленского, который набирает 30% голосов в первом туре президентских выборов, а подчеркнул важность сохранения свободного волеизъявления украинских граждан.

Читайте такжеОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными

Об этом генеральный секретарь НАТО сказал на пресс-конференции в Брюсселе. «Выборы продолжаются, поэтому, я боюсь, это было бы неправильно, если бы я начал комментировать до итогов этих выборов, потому что будет второй тур», - заявил он, отвечая на вопрос о его отношении к результату первого тура выборов президента Украины, на которых шоумен набрал более 30% голосов.

По его словам, в странах НАТО и партнеров Альянса выборы проходят все время, что является частью демократии.

«Я думаю, что важно, чтобы эти выборы проводились справедливо и свободно», - подчеркнул генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 80% протоколов участковых избирательных комиссий с итогами голосования на выборах президента Украины лидирует шоумен Зеленский, которого поддержали 30,40% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,03% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,24%.