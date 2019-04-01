ЦИК обработал более 80% протоколов: у Зеленского 30,4% голосов

Лидером остается шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,40%, за ним следуют действующий президент Петр Порошенко - 16,03% и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 13,24%.

Центральная избирательная комиссия обработала 80,20% протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,40% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,03% избирателей,

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за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,24%,

по сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,55%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,03%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,95%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,29%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,30%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 14 млн 725 тыс. 819 голосов избирателей.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, больше всего голосов (более 30%) набрал шоумен Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко (свыше 16%).

Центральная избирательная комиссия призвала кандидатов-лидеров готовиться ко второму туру президентских выборов.