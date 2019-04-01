ЦИК обработала уже половину протоколов – Зеленский впереди
08:56, 01 апреля 2019Выборы 2019
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По имеющимся данным, Владимир Зеленский получил 30,20% голосов, а действующий президент Петр Порошенко - 16,64%.
ЦИК обработал половину протоколов / фото УНИАН
По состоянию на 08:40 утра 1 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 50.36% протоколов с выборов президента Украины. Лидерами выборов остаются Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
По имеющимся данным, Владимир Зеленский получил 30,20% голосов. Петр Порошенко одержал 16,64%. Таким образом, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов.
Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая получила 13,08% голосов.
В пятерку лидеров входят также Юрий Бойко (11,53%) и Анатолий Гриценко (7,11%).
На миллион голосов пока опережает Зеленский Порошенко
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