ЦИК обнародовала первые официальные данные президентских выборов

ЦИК начала подсчитывать результаты.

После обработки 0,17% бюллетеней в первом туре выборов президента Украины лидирует действующий президент Петр Порошенко, второе место занимает шоумен Владимир Зеленский, третье - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По первым подсчетам ЦИК, Петра Порошенко поддержали 24,76%, Владимира Зеленского - 23,60%, за Юлию Тимошенко проголосовали 17,07%.

Читайте такжеПо состоянию на 20.00 активность избирателей составила 63,2% - ОПОРА

Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По данным "Национального экзит-пола 2019" по состоянию на 18:00 в первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,4%. Петр Порошенко занял вторую строчку с показателем 17,8%. Юлия Тимошенко стала третьей - 14,2%.

В результатах экзит-полла по заказу ТСН по состоянию на 18:00 Зеленский получил 30,1% голосов избирателей, на втором месте - Порошенко с результатом в 18,5%. Третью позицию заняла Тимошенко - 14%.