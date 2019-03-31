Под Мукачево члены избирательной комиссии выдавали бюллетени без паспорта (видео)

Таким образом, практически все село проголосовало без паспорта.

В селе Пузняковцы под Мукачево Закарпатской области члены избирательной комиссии выдавали бюллетени без паспорта.

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Они, судя по опубликованному на YouTube-канале "Перший бренд" видео, утверждают, что и так знают всех избирателей в лицо.

Таким образом, практически все село проголосовало без паспорта, пишет "Страна" и добавляет, что члены избирательной комиссии были пьяны.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах президента Украины составляет 45,04%. По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.