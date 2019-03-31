Одна из окружных избирательных комиссий в Киевской области до сих пор не предоставила данных о явке избирателей - ЦИК

ОИК, которая относится к 94-му округу, что в городе Обухов, не предоставила никаких данных об активности избирателей.

Окружная избирательная комиссия г. Обухов Киевской области до сих пор не предоставила Центральной избирательной комиссии данных о явке избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая.

"У нас есть только одна ОИК, это округ номер 94 в Обухове, которая еще не предоставила нам информацию о явке даже на 11.00", - отметила она.

Бернацкая призвала указанную ОИК как можно скорее внести данные в систему, чтобы их могли обнародовать.

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Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах президента Украины составляет 45,04%. По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.