ЦИК пока не зафиксировала системных нарушений на выборах президента

Выборы проходят в стандартном режиме.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявляет об отсутствии в настоящее время системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам.

«Никаких системных нарушений во время голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но они являются классическими для любого голосования и любой избирательной кампании», - отметила Бернацкая.

Она уточнила, что фиксируются случаи, когда избиратели фотографируют результаты своего волеизъявления, также единичные случаи подвоза граждан к отдельным участкам.

Однако в целом, отметила секретарь ЦИК, выборы проходят в стандартном режиме. «Мы надеемся, что до восьми часов все будет проходить в таком же режиме», - добавила Бернацкая.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах президента Украины составляет 45,04%. По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.