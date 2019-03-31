В Донецкой области члены избирательной комиссии избили своего коллегу

В поселке Великая Новоселка Донецкой области во время выборов президента Украины члены избирательной комиссии нанесли телесные повреждения своему коллеге.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области. "На линию 102 поступил звонок от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований и повредили видеокамеру. Потерпевший сразу вызвал медиков и полицию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший от госпитализации отказался.

В настоящее время следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделения полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").