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В Одессе на участке председатель избиркома избил избирателя

12:21, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел на избирательном участке в Киевском районе города.

В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").

На территории Одесской области расположено 11 избирательных округов, из которых 4 – в Одессе. В их состав входит 1441 избирательный участок, 503 из которых - в пограничной зоне.

Проголосовать в Одесской области смогут 1,768 млн избирателей на 1465 избирательных участках.

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Теги: #Одесская область#выборы президента Украины 2019