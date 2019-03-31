На Волыни наблюдателя не пустили на избирательный участок, первые нарушения

Председатель комиссии не пустила наблюдателя на участок.

Гражданская сеть "Опора" заявила, что на Волыни наблюдателя от этой организации не допустили на избирательный участок.

Читайте такжеВ Украине стартовали очередные президентские выборы

Об этом говорится на сайте организации. Как сообщается, это произошло на участке №070091 в селе Новостав Гороховского района.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании (что предшествовало началу голосования – ред.), однако его не впустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8 часов утра. На место инцидента вызвали полицию, а затем наблюдатель "Опоры" подаст соответствующее заявление", – отметили в "Опоре".

Согласно п. 1 ч. 9 ст. 69 закона "О выборах президента Украины", официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать с соблюдением требований этого закона на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа с учетом положений, установленных ч. 9 ст. 28 этого закона, в том числе во время подсчета голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территориальном избирательном округе.

Кроме этого, по данным Успешной стражи, в городе Изюм Харьковской области на территориальном избирательном округе №177 на участке №630956 два человека заявили о нахождении в списках избирателей умерших родственников. Председатель участковой комиссии от комментариев отказался. В Виннице на участке №051492 сложилась подобная ситуация. Избиратель обнаружил в списках своего дедушку, который умер еще в 2005 году.

В селе Хоцки Киевской области на избирательном участке №320813 общее количество избирателей - 998 человек, а бюллетеней для голосования на участке всего 996. На это несоответствие члены комиссии заяивли, что все равно не все избиратели придут голосовать.