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На Волыни наблюдателя не пустили на избирательный участок, первые нарушения

10:18, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом говорится на сайте организации. Как сообщается, это произошло на участке №070091 в селе Новостав Гороховского района.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании (что предшествовало началу голосования – ред.), однако его не впустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8 часов утра. На место инцидента вызвали полицию, а затем наблюдатель "Опоры" подаст соответствующее заявление", – отметили в "Опоре".

Согласно п. 1 ч. 9 ст. 69 закона "О выборах президента Украины", официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать с соблюдением требований этого закона на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа с учетом положений, установленных ч. 9 ст. 28 этого закона, в том числе во время подсчета голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территориальном избирательном округе.

Кроме этого, по данным Успешной стражи, в городе Изюм Харьковской области на территориальном избирательном округе №177 на участке №630956 два человека заявили о нахождении в списках избирателей умерших родственников. Председатель участковой комиссии от комментариев отказался. В Виннице на участке №051492 сложилась подобная ситуация. Избиратель обнаружил в списках своего дедушку, который умер еще в 2005 году.

В селе Хоцки Киевской области на избирательном участке №320813 общее количество избирателей - 998 человек, а бюллетеней для голосования на участке всего 996. На это несоответствие члены комиссии заяивли, что все равно не все избиратели придут голосовать.

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