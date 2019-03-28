Занявший третье место кандидат в президенты может не признать результаты голосования и оспаривать их - политолог

Глава правления Центра прикладных политических исследований отмечает, что вопреки ожиданиям, пока что не было «выброса какого-то убийственного компромата».

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что занявший третье место кандидат в президенты может не признать результаты голосования в первом туре и оспаривать их.

Такое мнение он выразил во время экспертного обсуждения в УНИАН на тему: «Накануне президентских выборов: концентрация черных политических технологий и демократическое противодействие им».

«Все опросы показывают лидерство Зеленского… А вот дальше – самое сложное: по одним опросам на втором месте Тимошенко, Порошенко – на третьем, по другим Порошенко – на втором, Тимошенко – на третьем. Часто у Тимошенко и Порошенко рейтинги примерно одинаковые», - отметил Фесенко.

Он считает, что разнобой в том, кто на втором, а кто на третьем месте, является «очень показательным» и вызывает у многих недоумение и недоверие, нет ли здесь «подыгрывания одному из кандидатов».

«В чем здесь опасность и определенный риск? Представим ситуацию, результаты первого тура: Юлия Владимировна на третьем месте, Петр Алексеевич – на втором, но разрыв между ними – меньше одного процента. Или наоборот… Тот, кто третий, не признает результаты голосования, будет оспаривать», - сказал Фесенко.

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Он добавил, что далее возникает вопрос, какой будет реакция на это общественности и улицы, к насколько «серьезному политическому кризису» это приведет, либо же все ограничится «разборками» в судах и Центральной избирательной комиссии. «Но этот потенциальный риск, исходя из последних рейтингов, - он существует», - считает политолог.

По его мнению, одна из главных интриг голосования 31 марта «заключается в том, что победит: подкуп наиболее бедных избирателей, «сетки» по подкупу либо социальное недовольство, которое реально существует».

«Если победит подкуп, то тогда на втором месте может быть Порошенко. Если победит социальное недовольство, которое будет аккумулировано Тимошенко и ее командой, то тогда на втором месте будет она… И от этого будет зависеть и то, возникнет или не возникнет кризисная ситуация, оспаривание результатов выборов уже сразу после первого тура», - сказал Фесенко.

Он также отметил, что вопреки ожиданиям, пока что не было «выброса какого-то убийственного компромата». «Были ожидания, что обменяются ударами ниже пояса, появится какой-то новый скандал, ответить на который будет уже поздно. Но собственно, еще не вечер: сегодня, завтра можно это сделать. Но, конечно, уже не будет времени на раскрутку такого скандала», - сказал политолог.

Так, по его мнению, либо «нет какого-то очень сильного компромата – все, что можно, уже вытащили из загашников и резервов», либо же «наши западные товарищи предупредили всех основных кандидатов, что «не переусердствуйте, нам главное, что выборы прошли спокойно, нормально, легитимно, поэтому не надо добавлять грязи и в без того сложную, противоречивую и не очень чистую кампанию».

В свою очередь, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко отметил, что видит два варианта развития событий. «Есть позитивный вариант, когда во второй тур попадают новички и не попадает президент Порошенко, и он торжественно поздравляет большим букетом роз Тимошенко и Зеленского», - сказал он.

Говоря о негативном, по его словам, варианте развития событий, Небоженко выразил мнение, что это «когда Порошенко за счет административного ресурса, за счет манипулирования, за счет фальсификаций, за счет подкупа, за счет «сетки», а самое главное – за счет «легкомысленного» Зеленского соберет эти голоса».

«Голоса у Зеленского – это резервуар для фальсификаций для Порошенко. Больше ему где-то взять нельзя. Ни Тимошенко ни одного голоса не отдаст, ни кто-то другой. А только у Зеленского», - сказал Небоженко.

Так, резюмировал он, «позитивным» сценарием, по его мнению, является вариант второго тура выборов без Порошенко, а с Зеленским и Тимошенко. «И негативный – когда два тяжеловеса останутся – Порошенко и Тимошенко. И это будет очень тяжело. Во всех отношениях», - отметил Небоженко.

В то же время, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев выразил мнение, что особенностью этой кампании является то, что это «единственная кампания за 20 лет, где у власти есть шансы победить». «В последний раз это было в 1999 году, когда, в том числе, с помощью государственной машины, административного ресурса, политических технологий победу получил действующий тогда президент Леонид Кучма», - сказал он.

Карасев добавил, что в дальнейшем на выборах побеждала оппозиция, что говорит о том, что она была сильнее, и что «власть и административный ресурс не срабатывал». «В этих выборах административный ресурс плюс подкуп, плюс технологии могут сработать», - считает политолог и отмечает, что таким образом у власти есть шансы пройти во второй тур.

Политолог, глава Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян подытожил, что чем бы ни закончились президентские выборы, дальше будут проходить еще парламентские. «Много в чем вся та артиллерия, которая была заряжена политическим противостоянием, она не отстреляет исключительно на президентских выборах. Она будет сохранена для парламентских», - сказал он.

Говоря о теме компромата, Саакян выразил мнение, что многие субъекты ожидают завершения президентской кампании для того, чтобы потом начать свою более активную деятельность.