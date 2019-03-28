Появился новый президентских рейтинг: Порошенко и Тимошенко сравнялись в симпатиях избирателей

Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей.

Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Мониторинг электоральных настроений украинцев» социологической группы «Рейтинг».

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Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей. За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, Юрия Бойко – 9,5%, Олега Ляшко – 5,4%, Александра Вилкула – 4%, Игоря Смешко – 3,5%, Руслана Кошулинского– 1,9%.

Почти 41% опрошенных считают, что во второй тур выборов президента пройдут Зеленский, 38% - Тимошенко, 37% - Порошенко. В выход во второй тур Бойко и Гриценко верят по 6% избирателей.

Опрос также показал, что лидерами «второго выбора» («За кого Вы проголосуете, если кандидат, которого Вы поддерживаете сейчас, не будет участвовать в выборах?») является Зеленский (8,1%), Гриценко (7,3%) и Тимошенко (6%).

Почти 5% избирателей поддержали бы Вилкула, при условии, что их кандидат не будет участвовать в выборах, по 3% поддержали бы Бойко, Порошенко, Смешко и Ляшко.

Согласно данным исследования, более 80% опрошенных в той или иной степени декларируют готовность принять участие в выборах, в том числе половина опрошенных однозначно уверены, что будут голосовать, а треть - скорее да, чем нет. При этом полностью уверены в выборе кандидата и обязательно придут и проголосуют за него 58% опрошенных, в то же время, четверть - не уверены в своем выборе, но думают, что все равно пойдут голосовать.

Как показал опрос, Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко - в центре и на западе, Гриценко - на западе, а Бойко и Вилкул - на востоке и юге страны.

При этом Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, Тимошенко - в селах. В то же время, Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей, Порошенко имеет высокие позиции среди избирателей среднего возраста.

Справка. Опрос проводился с 22 по 27 марта 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.