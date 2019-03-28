В Чернигове пенсионеры получают листовки с угрозами насчет участия в выборах (фото)

За продажу голоса неизвестные угрожают лишить субсидий и привлечь к ответственности.

В Чернигове накануне выборов пенсионеры получают листовки с угрозами.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, в полицию официально обратились четверо пенсионеров с уведомлением о получении листовок, поскольку в них указаны персональные данные.

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Отмечается, что в листовках со штампом и подписью неизвестного лица людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Кроме того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии.

По данным полиции, информация о выявлении такой провокационной корреспонденции поступает из разных районов Чернигова.

Всего по состоянию на 27 марта в полицию Черниговской области поступило более 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Подавляющее большинство из них касается возможного подкупа избирателей. Продолжается расследование 14 уголовных производств.