Посол США Йованович обратилась к украинцам перед выборами (видео)

Американский дипломат объяснила, как работает настоящая демократия.

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта и внести свой вклад в украинскую демократию.

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Видеообращение дипломата опубликовано в Facebook Посольства США в Украине.

«Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы — это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", – отметила Йованович.

Дипломат напомнила, что была назначена послом в Украину экс-президентом США Бараком Обамой, но после избрания Трампа сохранила свой пост и реализует политику нового президента.

«Это и есть один из признаков настоящей демократии. После выборов, хоть в случае переизбрания нынешнего президента, хоть с приходом нового, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государства и воли избирателей», - указала она.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", – заключила Йованович.

Как сообщал УНИАН, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать. "К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список лиц, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко в интервью Hill.TV на прошлой неделе, которое было показано 20 марта. "Мой ответ на это заключался в том, что это недопустимо. Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни посол - не остановят меня от судебного преследования, если есть преступление", - подчеркнул Луценко.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой". "Соединенные Штаты пока не предоставляют какую-либо помощь Генеральной прокуратуре, но раньше пытались поддерживать фундаментальную реформу сектора правосудия, включая ГПУ, после Революции достоинства в 2014 году. Когда было доказано отсутствие политической воли для настоящей реформы со стороны генеральных прокуроров, которые сменяли друг друга, мы воспользовались доверенной нам ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь для более производительных проектов", - заявил представитель Госдепартамента США.