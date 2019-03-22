Порошенко бросил Луценко одного в его конфликте с послом США

Президент подчеркивает, что отношения Украины и США еще никогда не были настолько эффективными и предметными", как сейчас.

Президент Украины Петр Порошенко заверил в полной поддержке посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович и отметил ее роль в деле продвижения украинско-американских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины в Киеве.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что наши партнеры - США, ЕС, НАТО - готовы поддержать и поддерживают нас как в реформах сектора обороны и безопасности, так и в реформах СБУ. Я хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США на принципе четкой двухпартийной поддержки", - отметил Порошенко.

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По словам президента, отношения Украины и США еще никогда не были настолько "эффективными и предметными", как сейчас.

"Как глава государства я лично приложил к этому усилия. Очень ценю этот действительно важный актив нашей международной политики. В этом контексте хотел бы отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать. "К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список лиц, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко в интервью Hill.TV на прошлой неделе, которое было показано 20 марта.

"Мой ответ на это заключался в том, что это недопустимо. Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни посол - не остановят меня от судебного преследования, если есть преступление", - подчеркнул Луценко.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой". "Соединенные Штаты пока не предоставляют какую-либо помощь Генеральной прокуратуре, но раньше пытались поддерживать фундаментальную реформу сектора правосудия, включая ГПУ, после Революции достоинства в 2014 году. Когда было доказано отсутствие политической воли для настоящей реформы со стороны генеральных прокуроров, которые сменяли друг друга, мы воспользовались доверенной нам ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь для более производительных проектов", - заявил представитель Госдепартамента США.