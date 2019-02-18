Глава СБУ предупредил об угрозе "очень широкого" спектра вмешательства РФ в выборы

По словам главы СБУ, речь идет как о дестабилизации оперативной обстановки по всей территории Украины, так и о совершении тяжких преступлений.

Председатель Службы безопасности Василий Грицак убежден, что будут попытки вмешательства в президентские выборы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состоянию противодействия преступности.

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Говоря о выборах президента, Грицак подчеркнул необходимость обеспечить свободное волеизъявление.

"Будут ли попытки вмешательства на этих выборах? Да, я убежден, что будут. И эти мои убеждения основываются не просто на каких-то предположениях, а основываются на анализе той информации, которой сегодня располагает Служба безопасности Украины", - отметил он.

По его словам, речь идет о "чрезвычайно широком" спектре такого вмешательства. "Начиная с максимальной дестабилизации оперативной обстановки по всей территории Украины и вплоть до совершения тяжких преступлений", - сообщил председатель СБУ.

В то же время Грицак подчеркнул, что СБУ готова вместе с коллегами из правоохранительного блока делать все, чтобы эти выборы прошли и были признаны законными.

"Кто будет вмешиваться? Я надеюсь, вы тоже не сомневаетесь, что вмешиваться, в первую очередь, или попытки вмешательства будут фиксироваться со стороны Российской Федерации", - добавил глава СБУ.