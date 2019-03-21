В ВР зарегистрировали законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром выборов президента

Обязательные теледебаты должны проводиться перед вторым туром выборов главы государства.

Народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко (первый заместитель председателя Верховной Рады, внефракционный) и Мария Ионова (заместитель председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, член фракции «БПП») зарегистрировали законопроект, предусматривающий проведение обязательных теледебатов кандидатов на пост президента Украины перед вторым туром президентских выборов и снятие с регистрации кандидата в случае его неучастия в этих теледебатах.

Согласно документу, размещенному на сайте Верховной Рады, данным законопроектом предлагается внесение соответствующих изменений в закон "О выборах Президента Украины" (об обязательных теледебатах в случае назначения повторного голосования).

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В частности, часть пятую статьи 11 («5. В случае необходимости избирательный процесс может включать также следующие этапы: ...») предлагается дополнить новым пунктом следующего содержания: "проведение обязательных теледебатов".

В то же время часть первую статьи 56 («1. Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины в случае ...») предлагается дополнить новым пунктом следующего содержания: "отказа кандидата на пост Президента Украины, включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них".

Также авторы законопроекта предлагают изменить часть пятую статьи 62 закона "О выборах Президента Украины" и изложить ее в следующей редакции: "5. Проведение обязательных теледебатов за счет средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение выборов, между кандидатами на пост Президента Украины, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования, организуется Национальной телекомпанией Украины. В случае отказа одного из кандидатов на пост Президента Украины, включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования, принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них, Центральная избирательная комиссия безотлагательно принимает решение об отмене регистрации этого кандидата на пост Президента Украины, а выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату на пост Президента Украины для проведения предвыборной агитации».

Как известно, выборы президента Украины состоятся уже через 10 дней - 31 марта 2019 года. В случае проведения второго тура выборов, повторное голосование должно состояться 21 апреля 2019 года. Действующий президент Украины Петр Порошенко, согласно данным социологических исследований, входит в тройку лидеров избирательной кампании.