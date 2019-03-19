Порошенко проигрывает всем во втором туре президентских выборов – опрос

В паре Тимошенко – Порошенко во втором туре побеждает первая (28% против 19%).

Действующий президент Украины Петр Порошенко не сможет во втором туре победить своих оппонентов.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в марте.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко - 28% против 19%.

В то же время, Владимир Зеленский во втором туре одолевает всех своих оппонентов. Так, в паре с Петром Порошенко (39% против 19%), Юлией Тимошенко (35% против 22%) и с Анатолием Гриценко (34% против 26%).

Ранее сообщалось, что лидером президентского рейтинга (по результатам опроса соцгруппы "Рейтинг") является шоумен Владимир Зеленский, вторую позицию занимает лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, третью - президент Украины Петр Порошенко.

Опрос проведен 9-15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.