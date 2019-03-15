В украинской диаспоре выступают за внедрение в Украине системы электронного голосования на выборах

Они обеспокоены тем, что огромное количество украинцев за границей не смогут проголосовать на выборах президента, поскольку Украинское государство на зарубежных участках не создало такой возможности.

Представители украинской диаспоры за рубежом выступают за внедрение в Украине системы электронной регистрации для участия в выборах и системы электронного голосования в день выборов.

Об этом представители украинской диаспоры заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украинцы за границей: конституционное право голоса на выборах без возможности им воспользоваться».

Как рассказала основательница Глобального движения "Моя Украина", президент ОО «Обмены Лотарингия-Украина» (Франция), доктор Виолетта Москалу, около двух месяцев назад инициативная группа глобальных украинцев начала мониторинг организации выборов президента Украины за рубежом и наладила связь с представителями украинских общин в различных странах мира. В осуществлении этой работы удалось узнать, что огромное количество украинцев за границей не смогут реально проголосовать.

По ее словам, в 72 странах мира открыт 101 избирательный участок, но в среднем пропускная возможность приема этими участками в течение одного дня украинских граждан составляет 2,5-3 тыс. человек. Точных данных о количестве украинских мигрантов, проживающих за рубежом, нет. Речь идет о различных цифрах, и в частности о 7-8 миллионах, а иногда до 10 миллионов украинцев за рубежом.

Москалу сообщила, что ситуация сложилась таким образом, что для большого количества украинских граждан конституционное право участия в выборах не обеспечено.

"Это до трети украинских избирателей", - отметила основательница Глобального движения "Моя Украина".

В этой связи она отметила, что сначала это вызвало большое удивление, но рабочая группа глобальных украинцев начала думать и работать над тем, какие именно можно найти форматы решения этой ситуации.

"С этим мириться до следующих парламентских выборов, которые будут в конце года, желания нет. Если нет политической воли, чтобы организовать процесс лучше, эффективнее, то должно появиться определенное политическое давление, потому что очень большое количество представителей разных украинских общин из разных стран мира этим обеспокоены", - констатировала Москалу.

В свою очередь общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» (Польша) Наталья Панченко отметила, что в Польше сегодня сложилась наиболее критическая ситуация в отношении возможности проголосовать украинским гражданам на выборах.

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"На сегодняшний день в Польше находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них около миллиона - это избиратели. Однако государство смогло организовать возможность проголосовать всего 20 тысячам граждан. При максимальной явке, при максимальных возможностях пропускная способность на четырех избирательных участках, которые есть сегодня в Польше, составляет до 20 тыс. человек. Это всего 2% от миллиона. То есть, фактически 98% граждан Украины, которые сегодня проживают на территории Польши, не смогут проголосовать только потому, что государство не смогло создать им таких возможностей", - подчеркнула Панченко.

Также она подчеркнула, что закон о выборах устаревший и, наверное, не были учтены особенности, в течение последних пяти лет структура миграции изменилась, а количество граждан, проживающих за рубежом, существенно увеличилось.

Она отметила, что именно с этой целью инициативная группа глобальных украинцев начала анализировать эту ситуацию и поняла ее критичность.

"Я сегодня говорю о Польше, в других странах они несколько меньше, но возможность проголосовать в других странах, к сожалению, такая же", - сказала Панченко.

Лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» объяснила, что обусловлено это прежде всего тем, что согласно действующему украинскому законодательству, граждане Украины должны как минимум дважды физически появиться на избирательном участке, и в частности, сначала чтобы зарегистрироваться для участия в голосовании (подать заявление и стать на консульский учет), а затем уже появиться на участок с целью голосования. По ее словам, например Польша является большой страной, и украинскому избирателю в этой стране приходится преодолевать около 400-500 км, чтобы попасть в консульство Украины для подачи соответствующих заявлений.

"Эта ситуация сложная, но не настолько критична, как в Австралии, Канаде и Америке. Потому что там мы можем говорить о расстоянии до участка в тысячу или две тысячи километров. Соответственно, это лишает людей возможности осуществить свое волеизъявление и принять участие в выборах", - подчеркнула Панченко.

Территориальное препятствие по размещению участков на большом расстоянии от фактического места жительства является одним из наибольших.

"Второе препятствие - это ограниченность возможности проголосовать в связи с тем, что государство не в состоянии обеспечить такую возможность гражданам Украины", - отметила она.

В то же время, Панченко рассказала, что группой народных депутатов Украины совместно с инициативной группой был разработан законопроект, в котором говорится об электронной регистрации на выборы.

"То есть, фактически, в этом законопроекте основное изменение заключается в том, что люди не будут вынуждены ехать и подавать заявление физически. Эту возможность они смогут использовать в электронном варианте", - пояснила Панченко.

По ее словам, этот законопроект является лишь первым шагом. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады.

"Наша группа работает и дальше. Следующим нашим шагом мы видим разработку и внедрение системы электронного голосования для граждан Украины, проживающих за рубежом", - сказала она и выразила намерение разработать и подать соответствующий законопроект.

В то же время она подчеркивает, что сейчас в украинском парламенте не наблюдается большого интереса и политической воли для таких изменений.

"Мы осознаем, что электронное голосование невозможно ввести до президентских выборов, но мы также понимаем, что вполне реально сделать это до парламентских выборов, и именно это является нашей целью", - подчеркнула Панченко.

В свою очередь Москалу добавила, что можно сделать вывод, что "в Верховной Раде нет депутатов, которым важны интересы, и которые готовы защищать права украинцев за рубежом".

При этом предприниматель, участник Глобального движения "Моя Украина" Максим Праздников считает, что внедрить систему электронного голосования можно за несколько месяцев.

"У нас есть все шансы успеть до парламентских выборов осенью", - сказал он.

"Есть протоколы, которые прописаны по электронному голосованию, есть алгоритмы, есть последовательность, как это должно происходить. На сегодняшний день более 30 стран мира в принципе в той или иной степени внедрили электронное голосование - либо на участках, когда это просто электронная запись, либо онлайн", - отметил он.

В частности, Праздников привел пример Эстонии, которая ввела электронное голосование более 10 лет назад. По его данным, на недавних выборах в Эстонии более 40% от всех избирателей, принявших участие в них, проголосовали дистанционно в режиме онлайн.

По его мнению, когда речь идет в этой ситуации об Украине, то в первую очередь это касается политической воли и внесения изменений в законодательство, а также касается доверия со стороны населения, так как нововведения всегда приводят к появлению определенных вопросов у граждан.

Праздников допустил, что на первом этапе можно попробовать в тестовом варианте внедрить такую систему не на уровне всей страны, а на определенных избирательных участках за рубежом, например, в Польше.

С ним согласился офицер полиции, участник Глобального движения "Моя Украина" Денис Ярославский, который сказал, что сроки реализации внедрения электронного голосования приемлемы.

"Все, что происходит на сегодняшний день, можно констатировать как отсутствие абсолютного желания действующего парламента и главное - Министерства иностранных дел во главе с министром это все делать. Потому что это вещи, которые абсолютно необходимы", - подчеркнул Ярославский.

Кроме того, как отметила Москалу, на сегодняшний день наблюдается ситуация, что "политики не понимают проблем, которые даже не все сегодня были упомянуты, части граждан, проживающих за рубежом". Она подчеркнула важность привлечения украинских граждан, проживающих за рубежом, к проведению реформ в Украине. По ее мнению, государство также должно обеспечивать лучшие государственные услуги для украинцев за рубежом.

"С этой повесткой дня мы обратились к кандидатам в президенты Украины. Несколько штабов, которые ответили, готовы встретиться, обсудить", - сказала она.

Речь идет о штабе кандидата шоумена Владимира Зеленского и штабе Анатолия Гриценко.

"Надеемся, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко не проигнорируют наше обращение, и мы готовы публично обсудить и дать возможность нашим мигрантам-гражданам Украины услышать их видение и готовность поддержать как раз наши предложения", - подчеркнула Москалу.

Общественный деятель, участница Глобального движения "Моя Украина" Ирина Головатенко констатирует, что "украинское общество развивается гораздо быстрее, чем украинская власть", потому что украинцы внутри страны объединяются с целью отстаивания прав украинцев за рубежом, в том числе прав на осуществление волеизъявления на выборах.

Она обратила внимание на то, что все больше людей из Украины выезжает за границу, потому что не находят на родине других возможностей для выживания. В этой связи Головатенко задала риторический вопрос, утрачены ли эти люди для Украины?

"Фактически, для украинской власти, да, и мы сегодня видим, в частности насколько организованы возможности для людей проявить свое желание проголосовать", - заявила Головатенко.

По ее мнению, украинцы, которые выехали за границу, остаются очень важными для Украины. Речь идет и о родных, и семьях в Украине, которых они поддерживают из-за рубежа.

"И сегодня мы говорили, забывает ли власть этих украинцев? Нет, не забывает. Иногда раздаются какие-то заявления о том, что надо облагать налогом деньги, которые люди получают за рубежом. То есть, мало того, что семьи, которые здесь выживают благодаря тому, что их родственники едут и зарабатывают на чужбине, тут еще надо этих людей облагать налогами. Слава Богу, этого не случилось. Но тем не менее, связи этих украинцев влияют на жизнь нашей Украины", - заявила Головатенко.

Также она подчеркнула, что сегодня проведение украинских выборов за рубежом является своеобразным неофициальным наблюдением за тем, как вообще выборы проходят в Украине.

"Субъективно, мое мнение о том, почему власть сегодня не организует выборы так, как это должно быть, заключается в том, что люди, которые уехали из этой страны, они хотят проголосовать за совершенно новую власть, за совершенно новые изменения в этой стране для того, чтобы вернуться и, возможно, тогда еще не дать уехать тем, кто сегодня остаются здесь", - добавила Головатенко.

В этой связи она подытожила, что надо помочь как можно большему количеству украинцев, проживающих за рубежом, помочь приобщиться к процессу изменений в Украине к лучшему.