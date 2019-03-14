YouTube-канал Зеленского возобновил работу

Канал не работал в течение нескольких часов.

Канал кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на Youtube возобновил свою работу, после того как в течение нескольких часов был заблокирован.

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Об этом сообщили в штабе Зеленского.

"Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути — бесполезны", - отметили в штабе.

Напомним, сегодня Youtube-канал Зеленского был заблокировано. На странице канала было указано, что это связано с "многочисленными серьезными нарушениями Условий использования Youtube". В штабе кандидата отметили, что никаких предупреждений от видеохостинга не получали.