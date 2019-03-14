YouTube-канал Зеленского возобновил работу
19:44, 14 марта 2019Выборы 2019
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Канал не работал в течение нескольких часов.
Youtube-канал Зеленского вновь заработал / фото пресс-службы политика
Канал кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на Youtube возобновил свою работу, после того как в течение нескольких часов был заблокирован.
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Об этом сообщили в штабе Зеленского.
"Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути — бесполезны", - отметили в штабе.
Напомним, сегодня Youtube-канал Зеленского был заблокировано. На странице канала было указано, что это связано с "многочисленными серьезными нарушениями Условий использования Youtube". В штабе кандидата отметили, что никаких предупреждений от видеохостинга не получали.
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