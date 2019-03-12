Эксперты прогнозируют в ближайшие недели массовые акции протеста и считают невозможным выход Порошенко во второй тур

Политологи считают, что сейчас, во время президентской избирательной кампании, политики ведут игру на взаимоуничтожение, а также испытывается на прочность вся система государственных и негосударственных институтов.

Эксперты прогнозируют в ближайшие недели возникновение массовых акций протеста и считают невозможным выход действующего президента Петра Порошенко во второй тур выборов.

Такое мнение высказали политологи в УНИАН во время экспертного обсуждения на тему: «Двадцатидневная финишная прямая президентской гонки. Чего ожидать?».

Политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян отметил, что война удерживала сознательных граждан от участия в акциях против действий власти.

«Все эти годы российской агрессии в Украине действовала презумпция невыхода на улицу. Люди понимали, что выйти на серьезные широкомасштабные акции протеста - это дать возможность РФ использовать это в свою выгоду. И именно тема национальной безопасности и обороноспособности страны была таким предохранителем для общества. Но когда увидели коррупцию именно в сфере безопасности, то есть конвертацию в деньги национальной безопасности и обороны, то вполне вероятно, что сейчас на наших глазах мы видим, как этот предохранитель просто ломается. И поэтому я думаю, что в ближайшие недели мы можем увидеть активизацию улицы совершенно разными силами, с различными, как праведными, так и неправедными интересами», - отметил Саакян.

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По его словам, и тогда выделить, где «рука Кремля», а где справедливый гражданский протест, будет все сложнее.

«И в этих условиях роль арбитра так же будет стоять под вопросом, так как силовики, задействованные в сегодняшних коррупционных скандалах, очевидно, не имеют достаточного уровня поддержки в обществе», - пояснил Саакян.

Говоря об этой избирательной кампании, он добавил, что конкуренты «фактически спускают всех собак, идет игра на взаимоуничтожение, ставки подняты, как никогда, высоко».

В свою очередь политический эксперт Константин Матвиенко высказал мнение, что эта избирательная кампания испытывает на прочность всю систему государственных и негосударственных институтов в Украине.

«Для всех уже стало очевидным, что нынешняя власть, как говорится, цепляется за то, чтобы оставаться у власти. Осознавая весь объем своей ответственности перед воюющей страной, воюющим обществом, она понимает, что - или ответственность, или будет оставаться властью. Первая плохая новость для нее заключается в том, что после этих выборов в любом случае все, как есть, уже остаться не может», - сказал Матвиенко.

Он отметил, что скандал в сфере обороны стал беспрецедентным.

«В любой стране это была бы уже комплексная отставка и правительства, и разворачивался бы полным ходом процесс импичмента президента, были бы отставки в правоохранительных, силовых структурах ... Чем больше они пытаются его скрыть, замаскировать, тем больше сводятся на нет шансы действующего президента попасть во второй тур выборов», - убежден Матвиенко.

В то же время директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко напомнил о тройке лидеров рейтинга кандидатов в президенты: шоумен Владимир Зеленский, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко.

Эксперт считает, что высокий рейтинг Зеленского разрушает планы Порошенко выйти во второй тур выборов, а оборонный скандал - вообще сводит такие шансы к нулю.

«Я не представляю, что нужно сделать, чтобы Порошенко попал во второй тур», - сказал Небоженко.

Кроме того, по его словам, с одной стороны возник конфликт между правоохранительными органами, а с другой - в обществе растут протестные настроения.

«Впервые в Украине - с одной стороны сверху происходят посылки напряженности между различными элитными группами, а с другой - снизу растет политическая напряженность. Если говорить о специфике этих выборов, то они проходят на фоне коррупционных скандалов, прежде всего, связанных с окружением президента», - добавил Небоженко.

Кроме того, по его словам, власть в лице президента использует метод шантажа.

«Если вы не выберете меня, то победит Путин, Рабинович, Медведчук или еще кто-то. Это массовый шантаж. Также используются образы. 85% населения оскорблены огромной армией порохоботов, которые говорят, что, если вы не любите президента, то вы не граждане Украины. Это большое оскорбление для обычного населения, это какая-то принудительная политизация», - заявил Небоженко.

Он подчеркнул, что все эти факторы будут иметь большое влияние на ситуацию в государстве в последние дни перед голосованием.