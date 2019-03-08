Лист 20 на 80 см и имена по алфавиту: ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня

После отмены регистрации 5 кандидатов на пост президента бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов и сведения о них.

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов президента и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли во время сегодняшнего заседания.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на листе размером 20 на 80 см песочного цвета с надлежащими защитными элементами, а имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке вместе с теми данными о них, которые изложены в постановлении о регистрации кандидатов.

В соответствии с постановлением комиссии о форме бюллетеня, номер избирательного участка будет напечатан высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

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Отмечается, что избирательные бюллетени напечатают с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 7 марта.

Кроме того, ЦИК приняла решение о создании комиссии, состоящей из 14 представителей кандидатов, для осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на ГП “Полиграфический комбинат “Украина”.

Как отметил Радченко, заявления о наличии представителя в комиссии подали 15 кандидатов, но в одном из случаев документы не были оформлены должным образом, поэтому кандидат забрал заявление.

Как сообщал УНИАН, 5 марта ЦИК отменила регистрацию кандидата в президенты Андрея Садового, 7 марта - Сергея Кривоноса, а 8 марта - Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева.