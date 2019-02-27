ПА ОБСЕ не включила россиян в миссию наблюдателей на выборах в Украине

Церетели подчеркнул, что Украина находится в центре интересов ПА ОБСЕ.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заверяет, что в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине не включены представители России.

Об этом Церетели заявил на встрече с председателем Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс-служба парламента.

Парубий напомнил о вмешательстве со стороны России в избирательные процессы во многих странах мира.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить какого-либо механизма вмешательства России в избирательный процесс в Украине», - отметил он и выразил надежду на поддержку со стороны ПА ОБСЕ.

Председатель ВР отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому, по словам Парубия, «совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине».

В свою очередь, Церетели подчеркнул, что Украина находится в центре интересов ПА ОБСЕ, и заявил о неподдержке агрессии со стороны Российской Федерации и оккупации Крыма.

Он сообщил, что в составе миссии наблюдателей за выборами в Украине - около 100 постоянных представителей со стороны ПА ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ПА, так и от ОБСЕ - до тысячи.

Церетели отметил, что с учетом принятого решения Верховной Радой Украины о невозможности участия представителей России и тех лиц, которые ее представляют в качестве наблюдателей, была проведена разъяснительная работа среди делегатов ПА ОБСЕ.

«Такие лица не включены в состав миссии наблюдателей», - добавил президент ПА ОБСЕ.

Президент ПА ОБСЕ заверил в дальнейшем сотрудничестве и отметил беспристрастность и нейтральность наблюдателей, подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины и парламентских выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По ее словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля в МИД Украины отметили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве напомнили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал дать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

8 февраля в МИД России сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.