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Европейские наблюдатели предупредили об угрозе влияния России на украинские выборы

16:42, 15 февраля 2019
Выборы 2019
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года / фото УНИАН

Председатель Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович заявляет об угрозе влияния России на украинские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

«Наши наблюдатели приезжают на следующей неделе. С этого периода начнется наблюдение за избирательными процессами в Украине. Что касается именно российского влияния на украинские выборы, то, конечно, у РФ есть такая возможность», - отметил он.

По словам председателя ENEMO, в будущем докладе организации будет включаться в том числе наблюдение за медиа.

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«В этом контексте мы будем наблюдать за фейковыми новостями», - добавил Вуйович.

«В соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами, мы будем наблюдать за всеми частями избирательного процесса, будем осуществлять наблюдение за сферой медиа, как и за социальными сетями. Это будет проводиться нашими долгосрочными наблюдателями на местах... Президентская кампания в Украине не является достаточно длинной. Надо сказать, что может влиять на выборы - это фейковые новости и поддержка теми или иными СМИ того или иного кандидата», - добавил он.

*** Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: #Россия#выборы президента Украины 2019