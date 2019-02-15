Европейские наблюдатели предупредили об угрозе влияния России на украинские выборы

ENEMO начнет мониторинг избирательного процесса в Украине со следующей недели, когда прибудут долгосрочные наблюдатели.

Председатель Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович заявляет об угрозе влияния России на украинские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

«Наши наблюдатели приезжают на следующей неделе. С этого периода начнется наблюдение за избирательными процессами в Украине. Что касается именно российского влияния на украинские выборы, то, конечно, у РФ есть такая возможность», - отметил он.

По словам председателя ENEMO, в будущем докладе организации будет включаться в том числе наблюдение за медиа.

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«В этом контексте мы будем наблюдать за фейковыми новостями», - добавил Вуйович.

«В соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами, мы будем наблюдать за всеми частями избирательного процесса, будем осуществлять наблюдение за сферой медиа, как и за социальными сетями. Это будет проводиться нашими долгосрочными наблюдателями на местах... Президентская кампания в Украине не является достаточно длинной. Надо сказать, что может влиять на выборы - это фейковые новости и поддержка теми или иными СМИ того или иного кандидата», - добавил он.

*** Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.