"Уволили из-за выборов": запорожский прокурор намерен судиться за восстановление в должности

Мазурик заявил также о давлении на его сотрудников.

Руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик, которого на днях уволил генеральный прокурор Юрий Луценко, собирается судиться за восстановление в должности.

Об этом Мазурик заявил сегодня во время пресс-конференции, передает 061.

По его словам, причиной увольнения стало его “нежелание участвовать в предвыборных процессах”.

"Настоящая причина заключается в нежелании участвовать в предвыборной истерии. Это нежелание я доводил к сведению прокурора области. Вместе с тем ставились задачи необходимости согласования уголовных производств, обязывали согласовывать возможные обыски в тех или иных делах по указанию руководства области", - рассказал Мазурик.

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По словам прокурора, давление началось в октябре 2018 года, а в представлении генпрокурора не указано, в чем именно проявлялась некомпетентность. Мазурик заявил также о давлении на его сотрудников: за 2 месяца на них составили 11 дисциплинарных жалоб.

"Моя позиция строга. По моему глубокому убеждению, прокуратура должна быть вне политики, а не вне закона. Буду обжаловать в судебных инстанциях. Тот непрофессионализм, который выписан в том представлении и решении, будет разбит в судебных инстанциях, и я вернусь на должность - руководителя местной прокуратуры №2», - заявил Мазурик.

Напомним, на прошлой неделе Луценко подписал приказ об увольнении руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей.