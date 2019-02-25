В МВД запустили онлайн-мониторинг нарушений на выборах

На онлайн-ресурсе можно узнать о количестве нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколах и открытых уголовных производствах.

В Министерстве внутренних дел запустили информационно-аналитический портал «Выборы 2019», который в онлайн-режиме будет информировать о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Публичность избирательного процесса - страшный сон фальсификатора, сегодня он стал реальностью. Мы запускаем новый онлайн-сервис - информационно-аналитический портал «Выборы 2019». Теперь каждый желающий может узнать о точном количестве нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколах и открытых уголовных производствах. Все с подробным описанием и судебными решениями, если они есть», - сказал Аваков.

Читайте такжеАваков: любой человек сможет наблюдать онлайн за выборами "вплоть до каждого участка"

По словам главы МВД, доступ к системе открыт 24 часа в сутки по ссылке http://vybory2019.mvs.gov.ua/.

«Например, каждый, кто будет мониторить эту систему, сможет посмотреть общее количество нарушений в зависимости от статей УПК и административного кодекса, ознакомиться с данными о зафиксированных событиях по дате и о их процентном соотношении по городам и населенным пунктам...», - уточнил Аваков.

«Мы в дальнейшем будем развивать этот ресурс. На официальном портале размещена краткая фабула, после перехода открывается меню карты. Мы выделяем следующие категории - административные нарушения, уголовные, другие происшествия и не квалифицированные. В дальнейшем, статус неквалифицированных меняется. Все нарушения фиксируются на карте, пользователь может выбрать дату или посмотреть общее количество. Вся информация на ресурсе деперсонализирована», - отметил начальник департамента информатизации МВД Игорь Бондаренко.

«Мы не публикуем здесь информацию, которая может повлиять на ход следствия, но то, что мы публикуем - количество и состав преступлений - даст нам дополнительный инструмент общественного контроля. Кроме того, таким образом, мы даем инструмент для профессиональных аналитиков», - отметил Аваков.