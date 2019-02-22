Аваков: определённые структуры готовят ряд провокаций против меня и МВД

Министр заявил о возможном пополнении его счетов «внушительной суммы» в валюте.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что определённые структуры готовят ряд провокаций против него и министерства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел - и МВД.

Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине», - написал Аваков.

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Он сообщает, что «на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна «упасть» внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за «оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата».

«Для полноты «эффекта» деньги могут быть российского происхождения», - добавил он.

«Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем», - заявляет Аваков.

Министр заявляет, что «никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать «тайных» союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе».

«Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип», - пишет он.

Аваков сообщил, что на 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях.

«Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, "Батькивщина" – 337, "Самопомич" – 159, "Громадянська позиция" – 124, Радикальна партия – 117», - написал министр.

«Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно думать о стране», - пишет Аваков.

При этом добавляет, что «мы не уступим угрозам и шантажу».